Le PSG se développe à l’international à vitesse grand V depuis plusieurs années. Grâce aux collaborations dans plusieurs domaines, les résultats de l’équipe et arrivées de grandes stars, le PSG est devenu une marque mondiale qui ne cesse de gagner des fans. Ce vendredi, le PSG s’est félicité d’avoir atteint la barre symbolique des 100 millions de fans sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youtube, Instagram ou encore Tik Tok). Cela lui permet d’être dans le top 10 des clubs de football les plus puissants du monde sur internet. En 10 ans, le PSG est passé de 500 000 fans sur les réseaux sociaux à 100 millions.

“Si son socle de fans est historiquement parisien et français, le Paris Saint-Germain fédère désormais des fans du monde entier, regroupés dans plus de 117 Fans Clubs dans plus de 30 pays. L’internationalisation du club explique notamment ce succès de popularité. Il est ainsi particulièrement suivi au Brésil, premier pays d’origine de ses followers sur Instagram (6,2 millions de fans), et deuxième pays sur Facebook, YouTube et TikTok. Le club est également très dynamique en Chine, en Algérie, au Mexique, aux États-Unis ou en Égypte. Enfin, les supporters du club sont également nombreux en Inde et en Indonésie, où ils sont très présents sur Instagram, Facebook et YouTube. Toujours plus populaire auprès des jeunes, le Paris Saint-Germain est le deuxième club de football le plus suivi au monde sur TikTok, dépassant les 5 millions de followers. Les TikTok du compte du Paris Saint-Germain ont ainsi généré plus de 40 millions de likes depuis sa création en 2019“, se réjouit le PSG dans son communiqué.