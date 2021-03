Pelé : “Kylian Mbappé peut être mon successeur”

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé est comparé aux plus grands dont les Brésiliens Ronaldo et Pelé. Ce dernier s’est dit impressionné par le numéro 7 parisien qu’il estime qu’il peut être son successeur.

“Il peut être mon successeur, ce n’est pas une blague. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon lui arrive, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu, essence Pelé dans une interview accordée à SportsWeek (supplément de la Gazzetta dello Sport). Mbappé est également rapide dans ses courses et ses dribbles, comme moi je l’étais.”