Après dix arrivées dans la capitale et une opération de dégraissage entamée avec les ventes de Neymar, Leandro Paredes et Renato Sanches et les potentielles ventes de Marco Verratti et Hugo Ekitike, le PSG cherche à conclure son mercato avec les acquisitions de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

À deux semaines du terme de la date limite, le PSG s’active pour terminer son mercato en beauté. Quatre jours après le match nul contre Lorient, les dirigeants parisiens se sont rendu compte des manquements dans l’équipe de Luis Enrique. Selon Le Parisien, le club chercherait ainsi à boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (24 ans) et de Bradley Barcola (21 ans) afin d’améliorer sa puissance offensive. Ces deux attaquants français viendraient conclure un mercato composé de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Xaxi Simons, parti en prêt à Leipzig.

Doubler les postes

La volonté du club serait ainsi de doubler les postes et de disposer d’une équipe profonde et polyvalente. Si tous les postes sont doublés en défense et au milieu de terrain – malgré, peut-être, un manque de qualité dans l’entre-jeu – celui de l’attaque reste perfectible et sans véritables alternatives à Mbappé, Ramos et Dembélé. Marco Asensio en est une, mais il se trouve trop seul alors que Kang-In-Lee pourrait prochainement jouer au milieu de terrain et qu’Hugo Ekitike semble poussé vers la sortie.

Les arrivées de l’international français Kolo Muani et l’international espoir Barcola représenteraient des ajouts de poids pour cette attaque encore expérimentale. La pépite lyonnaise peut jouer sur les deux ailes tandis que l’ancien de Nantes est capable de jouer à tous les postes de l’attaque. Leurs venues garantiraient également un aspect numérique non négligeable (7 buts et 10 passes décisives TCC pour Barcola, 23 buts et 14 passes TCC pour Kolo Muani), à l’heure où les apports statistiques de Lionel Messi et Neymar doivent être comblés après leurs départs. Le recrutement de Randal Kolo Muani instaurerait également une concurrence dans l’axe avec le Portugais Gonçalo Ramos.

Toujours selon nos confrères du Parisien, les deux joueurs ont déjà donné leur accord au Paris Saint-Germain et ont statué sur les grandes lignes des contrats qu’ils signeraient dans la capitale. Le PSG doit désormais convaincre l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Frankfort. Le quotidien français évoque les difficultés financières du club lyonnais, récemment sanctionné par la DNCG et dans les besoin de trouver des fonds supplémentaires, qui pourraient amener les Gones à vendre Barcola pour 20M€. Le Parisien mentionne également Rayan Cherki, qui serait toujours listé dans les radars du PSG. De son côté, la vente de Kolo Muani paraît inévitable pour Frankfort, qui en attendrait pas moins de 80M€. Paris possède ces liquidités, qu’il était prêt à investir sur Harry Kane, finalement parti au Bayern Munich. Si le club de capitale parvient à conclure ces arrivées, le mercato parisien sera probablement terminé.