Le PSG présente le nouvel organigramme de son centre de formation

Ce jeudi 1er juillet 2021, le PSG a dévoilé le nouvel organigramme de son Centre de Formation et de Préformation pour la saison 2021-2022. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, l’ancien du PSG – Yohan Cabaye – devient le nouveau coordinateur sportif du centre de formation et de préformation. Ancien adjoint de Thomas Tuchel, Zoumana Camara entraînera la section U19 du PSG. L’ancien défenseur central pourra compter sur Vincent Guérin et Mohamed Chacha comme entraîneurs adjoints. Voici ci-dessous l’organigramme du centre de formation du PSG.

Directeur du Centre de Formation et de Préformation : Jean-François Pien

: Jean-François Pien Coordinateur Sportif du Centre de Formation et de Préformation : Yohan Cabaye

: Yohan Cabaye Staff technique U19 : Entraîneur principal : Zoumana Camara Entraîneurs adjoints : Vincent Guerin et Mohamed Chacha

: Staff technique U17 : Entraîneurs principaux : Stéphane Moreau (U17) et Nicolas Damont (U16) Entraîneur adjoint : Mounir Obbadi Responsables individualisation : Régis Beunardeau et Hervé Guegan Entraîneurs des gardiens : Jean-Luc Aubert, Nicolas Cousin et Guillaume Lemire

: Centre de Préformation : Entraîneurs principaux : Bafodé Diakhaby (U15) et Thomas Leyssales (U14 et Responsable Préformation) Entraîneurs adjoints : Djamel Fredj (U15) et Arnaud Amaouche (U14)

