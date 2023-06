Le PSG prêt à offrir plus de 20 millions d’euros pour Kang-In Lee ?

Lors de ce mercato estival, qui a ouvert ses portes il y a trois jours, le PSG n’a pas chaumé. Il serait sur le point de s’offrir un quatrième pour un peu plus de 20 millions d’euros.

Ce matin, une piste sortie de nulle part a fait son apparition dans l’actualité du PSG. Avec le départ de Lionel Messi et les avenirs incertains de Kylian Mbappé et Neymar, le club de la capitale souhaite se renforcer au poste de milieu offensif. Il a déjà sécurisé l’arrivée de Marco Asensio mais ne compte pas s’arrêter-là. La piste prioritaire se nomme Bernardo Silva. Mais l’international portugais n’est pas le seul joueur pisté.

Un transfert record pour Majorque

Selon les dernières rumeurs, le PSG serait très proche de s’offrir l’une des révélations de la Liga, Kang-In Lee. L’international sud-coréen (22 ans) joue actuellement à Majorque. Selon les informations de Marca, le club de la capitale serait prêt à offrir au club espagnol 22 millions d’euros pour arracher le milieu offensif. Cela deviendrait la vente la plus chère de l’histoire du club majorquin. Le quotidien sportif madrilène explique que Luis Campos et Pablo Ortells, directeur du football de Majorque, discute l’opération depuis des semaines. Il serait proche de trouver un accord pour un transfert de 22 millions, qui se rapproche de la clause libératoire du joueur qui s’élève à 25 millions d’euros. Le club de la capitale aurait expliqué au joueur qu’il aurait une place dans l’équipe première et qu’à Paris, il aura la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Une possibilité qui tente Kang-In Lee. Il attend que les deux clubs s’accordent avant de s’asseoir pour négocier son nouveau contrat, conclut Marca.

