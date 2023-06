Kylian Mbappé sort du silence après les révélations

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé avait décidé de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu l’été dernier. Il avait paraphé un contrat de deux ans avec une année en option. Une année qu’il ne compte pas lever. Il l’a officiellement dévoilé.

C’était la bombe d’hier soir. Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas lever l’option de prolongation jusqu’en juin 2025 avec le PSG. L’attaquant (24 ans) sera donc libre de tout contrat l’été prochain. Contrairement à la saison dernière, les dirigeants parisiens ne veulent pas être dans l’attente. Soit le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu prolonge son contrat soit il sera vendu dès cet été. Depuis les révélations des différents médias européens ces dernières heures, le joueur ou son clan étaient restés silencieux. Mais ce mardi, dans un communiqué envoyé à l’AFP, l’international français a évoqué les dernières rumeurs. Dans son communiqué, le numéro 7 du PSG assure n’avoir « jamais discuté d’une prolongation de contrat avec le PSG. » Le Bondynois explique également que « la direction du club en charge de sa prolongation a été informée le 15 Juillet 2022 de sa décision (de ne pas lever son option de prolongation) et que le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable. »

🚨🗣 Kylian Mbappé via son communiqué à l’AFP : « Le conseil d’administration a été informé depuis le 15 juillet 2022 de ma décision de ne pas prolonger au-delà de 2024, et la lettre envoyée ne visait qu’à confirmer ce que je leur avais déjà dit. » #PSG pic.twitter.com/CtdNBEuogQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 13, 2023

Le communiqué de Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non activation de son année supplémentaire« , indique le numéro 7 du PSG dans son communiqué avant de conclure en expliquant que lui et ses proches « regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club. »

A voir aussi : Kylian Mbappé décline l’option de prolongation dans son contrat

Kylian Mbappé souhaiterait rejoindre le Real dès cet été

Un communiqué qui annonce des semaines chaudes du côté du PSG. Comme il ne souhaite pas le voir partir libre, le PSG va donc très certainement devoir vendre son meilleur buteur. Et selon les informations du Parisien, le capitaine de l’équipe de France souhaiterait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Le départ de Karim Benzema a tout chamboulé assure le quotidien francilien. « Pour lui, le plus tôt sera le mieux. Contre un chèque dès cet été, sans indemnité de transfert à l’été 2024. Il a mis le marché entre les mains du PSG ce lundi en adressant à sa direction son courrier. » Le Parisien indique qu’il estime que pour réaliser ses rêves, il faut maintenant qu’il rejoigne le club madrilène. « Madrid le veut, Paris ne se dit plus opposé à une vente, conscient qu’il partira libre donc sans un sou en contrepartie dans un an sinon. » Pour la première fois depuis 2017, toutes les conditions sont réunies pour assister au clap de fin entre le PSG et son attaquant vedette conclut Le Parisien.