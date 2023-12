Le PSG proche de s’offrir un jeune défenseur brésilien ?

Lors du mercato hivernal, le PSG pourrait se renforcer à certains postes. Le club de la capitale serait proche de s’offrir Lucas Beraldo, jeune défenseur central de Sao Paulo (20 ans).

Le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato hivernal. Deux postes semblent dans le viseur des dirigeants parisiens dans cette optique, le milieu de terrain et la défense centrale. Outre des joueurs confirmés, le club de la capitale piste aussi de jeunes pépites. Pour sa défense, il aurait jeté son dévolu sur Lucas Beraldo, qui joue actuellement à Sao Paulo. Selon les informations de Foot Mercato, le PSG aurait déjà formulé une offre de 20 millions d’euros plus cinq millions de bonus au club brésilien pour s’offrir les services du prometteur défenseur central (20 ans). Selon l’agent de ce défenseur gaucher, technique et adroit dans le placement, qui doit d’ailleurs se rendre à Paris la semaine prochaine, sa venue au PSG est quasiment bouclée. « Une visite médicale pourrait d’ailleurs rapidement se dérouler dans les prochains jours, alors que les deux parties discutent encore d’une venue pour cet hiver ou bien pour l’été prochain. Un dossier sur lequel Luis Campos et ses équipes avancent« , indique Foot Mercato.

🚨 BREAKING : Accord PROCHE pour la signature de Lucas Beraldo au PSG ! La visite médicale pourrait meme être organisée… la semaine prochaine 🩺



Son prix ? 20M€ + 5M€ de bonus 💰



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/V8LmUudbbV — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 18, 2023

A voir aussi : Luis Campos pourrait arrêter sa collaboration avec le Celta Vigo

Une offre de 22 millions plus 3 millions de bonus pour Moscardo

Autre jeune joueur brésilien suivi par le PSG, Gabriel Moscardo (18 ans). Le média footbalistique explique que ce dossier est sur la bonne voie. Le milieu de terrain des Corinthians est d’accord pour rejoindre le club de la capitale et les discussions entre les deux clubs se poursuivent. Foot Mercato explique que les négociations sont même avancées et que le PSG aurait fait une offre de 22 millions d’euros plus trois millions de bonus pour convaincre le club brésilien de lâcher sa pépite. « Il reste encore quelques détails à régler, mais le mercato hivernal parisien avance à grands pas« , conclut Santi Aouna.