À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, la deuxième édition du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance s’est déroulée aujourd’hui au Parc des Princes. Organisé par la Ligue de Football Professionnel et les clubs de Ligue 1, cet événement a eu lieu en faveur de la protection de l’enfance. La CNAPE, la fédération des associations de protection de l’enfant, a permis à 240 enfants de représenter les 20 clubs de Ligue 1 en participant à un tournoi.

Deuxième victoire consécutive pour le PSG

Pour la deuxième année consécutive c’est le Paris Saint-Germain qui s’est imposé. La saison passé, Paris avait remporté le tournoi au Stade de France. Avant de jouer sur la mythique pelouse du Parc des Princes, les jeunes ont pu se rendre dans chacun des 20 centres d’entraînement des clubs de Ligue 1 Uber Eats pour recevoir leurs équipements, rencontrer les joueurs et s’entraîner pour se préparer à l’événement. À travers cette victoire parisienne aujourd’hui, tous les acteurs se sont réunis pour rappeler les droits fondamentaux des enfants, et plus précisément l’Aide sociale à l’enfance.