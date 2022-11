Verratti et Donnarumma avec l’Italie contre l’Autriche

L’Italie est championne d’Europe en titre après avoir remporté la compétition en 2021. Mais la Squadra Azzurra n’a pas su se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar. Ce fut également le cas en 2018 lors du Mondial 2018 en Russie. En juin et en septembre 2022, les Italiens ont bien négocié leurs matches (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite) et ont fini devant la Hongrie, l’Allemagne et l’Angleterre. Ce bon bilan a permis aux hommes de Roberto Mancini de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations.

Verratti et Donarumma titulaires

Ce match amical contre l’Autriche ce soir sera l’occasion pour l’Italie de confirmer sa bonne forme des derniers mois. Les Parisiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma sont d’ailleurs titulaires ce soir. Cette rencontre marquera la fin de la trêve internationale. Nos deux parisiens seront donc devant leur écran pour regarder la Coupe du Monde au Qatar. On les retrouvera sans doute face au Paris FC en amical le 16 décembre prochain.