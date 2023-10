Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Rennes dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet.

Après deux rencontres sans victoires, le PSG affronte Rennes demain soir en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Afin de rester au contact de la tête du championnat, le club de la capitale devra absolument s’imposer sur la pelouse du Roazhon Park. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet.

Quatre absents pour le PSG à Rennes

Seuls absents à déplorer pour ce choc contre les Bretons, Presnel Kimpembe, Marco Ansensio et Nuno Mendes, qui figure dans le point médical et qui sont des absents de longue date. Le coach du PSG pourra compter sur Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi ou bien encore Marquinhos, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Manuel Ugarte. Pas du voyage à Newcastle en raison de leurs absences sur la liste Ligue des Champions des Rouge & Bleu, Cher Ndour et Layvin Kurzawa font leur retour dans le groupe. Lee Kang-In, qui joue la finale des Jeux Asiatiques ce samedi contre le Japon avec la Corée du Sud, est aussi absent de ce groupe.

Le groupe du PSG