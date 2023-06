Le PSG se réjouit du retour sur les terrains de Skriniar

Milan Skriniar sera l’une des recrues du PSG cet été. Après plusieurs mois sans jouer, il a enchaîné deux matches de 90 minutes avec la Slovaquie. Un fait qui ravit le club de la capitale.

Milan Skriniar est dans l’actualité du PSG depuis plus d’un an. À la recherche d’un défenseur central l’été dernier, les dirigeants parisiens avaient jeté leur dévolu sur Milan Skriniar. Durant les trois mois du mercato estival, le club de la capitale a négocié avec l’Inter Milan. Mais le club italien, malgré un contrat pour l’international slovaque qui se terminait en juin 2023, s’est montré très gourmand, demandant pas moins de 80 millions d’euros pour son numéro 37. Le PSG était prêt à monter jusqu’à 70 millions d’euros. Les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre et Skriniar est donc rester en Italie. Mais dès le mois de janvier, il s’est mis d’accord avec le PSG et il arrivera donc libre à Paris dans les prochains jours.

Pas d’inquiétude au sein du PSG à son sujet

Son année 2023 a été marqué par une blessure au dos qui ne lui a pas permis de jouer beaucoup de matches. Sa dernière rencontre avec l’Inter remonte au huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au FC Porto le 14 mars dernier. Il a tout de même fait son retour dans le groupe de l’Inter pour les trois derniers matches de la saison, mais sans faire son apparition sur le terrain. Malgré cela, il a été convoqué avec la Slovaquie pour les deux matches de qualification à l’Euro 2024 contre l’Islande (2-1) et le Liechtenstein (0-1). Durant ces deux rencontres, qu’il a disputé en intégralité, il n’a pas particulièrement été sollicité mais il n’a surtout ressenti aucune gêne apparente, explique Le Parisien. « Ces deux rencontres disputées par le défenseur central n’ont pas échappé au club parisien, attentif à l’évolution de la situation de son futur joueur avec lequel le lien n’a pas été rompu ces dernières semaines, surtout après son opération. » Le PSG a apprécié ce retour sur les terrains, « bien qu’aucune réelle inquiétude ne se soit fait ressentir sur son cas » au sein du champion de France « confiant quant au processus de récupération de sa recrue. »

Apte à participer aux séances des son arrivée

Le Parisien indique que même si Skriniar aura encore besoin de temps afin de retrouver totalement ses sensations, sa mobilité et du rythme, il sera apte à participer normalement aux séances d’entraînement dès son arrivée, « ce qui n’est pas pour déplaire à un PSG dépeuplé en défense. » Même si son entourage explique qu’il est toujours un joueur de l’Inter, jusqu’au 30 juin et la fin de son contrat, le joueur est lui déjà tourné vers le PSG. « Il confie en privé être motivé à l’idée de revêtir le maillot parisien après plus d’un an de tractations et de rendez-vous manqués lors des deux précédents mercatos. » Le timing de l’officialisation de son arrivée devrait dépendre du dossier de l’entraîneur, conclut Le Parisien.