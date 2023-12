Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé en infériorité numérique sur la pelouse du Havre (0-2) avec un grand Arnau Tenas dans les buts.

Le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures. Grâce à la défaite de l’OGC Nice face au FC Nantes (1-0), le club parisien pouvait creuser l’écart en tête du championnat à l’issue de cette 14e journée. Et pour cela, Luis Enrique avait concocté un onze expérimental et offensif avec les titularisations de Carlos Soler en latéral, Bradley Barcola sur l’aile gauche et Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Le résumé du match

Dans un début de match catastrophique, le PSG a rapidement été réduit à dix après un carton rouge logique de Gianluigi Donnarumma suite à une sortie manquée face à Casimir (10′). Avant cela, Fabian Ruiz avait dû céder sa place pour une blessure à l’épaule et Carlos Soler avait sauvé son équipe avec un sauvetage sur la ligne. Malgré tous ces évènements malheureux, les Rouge & Bleu ont réussi à prendre le contrôle du match en infériorité numérique. Après une première occasion gâchée (20′), Kylian Mbappé a donné l’avantage à sa formation. Après une belle remontée de balle de Lee Kang-In, Ousmane Dembélé a servi en première intention son coéquipier en Bleus. Le numéro 7 parisien a contrôlé le ballon et a trompé Desmas, avec l’aide du poteau (0-1, 23′). Face à une équipe du HAC qui devait faire le jeu, Lee Kang-In et Vitinha ont fait du bien dans le contrôle du ballon tandis qu’Achraf Hakimi a profité des espaces dans son couloir pour se montrer dangereux. Malgré une grosse occasion de Casimir en fin de première période (43′), le PSG a regagné les vestiaires avec l’avantage au score (0-1).

En seconde période, le PSG a subi les offensives du HAC mais a pu compter sur un Arnau Tenas en très grande forme. Pour sa première sous le maillot parisien, le portier espagnol a réalisé plusieurs arrêts déterminants (50′, 58′, 62′, 84′) et une double parade décisive face à Alioui (78′). De son côté, Danilo Pereira a livré un match de patron en repoussant de nombreuses offensives. En face, le PSG pouvait profiter des espaces laissés mais ni Ousmane Dembélé (59′, 70′) ni Kylian Mbappé (89′) n’en ont profité. Finalement, c’est Vitinha, avec de la réussite, qui a donné de l’air aux Rouge & Bleu (2-0, 89′) en fin de rencontre. Une victoire de soulagement en infériorité numérique (2-0) face au Havre qui permet au PSG de prendre quatre points d’avance sur Nice en tête de Ligue 1.

Le fil du match

Le coup d’envoi est donné. Bon match à toutes et tous !!!

7′ Enorme occasion pour Le Havre. Soler sauve un ballon sur sa ligne. Le PSG est en difficulté

7′ Fabian Ruiz doit déjà céder sa place pour une blessure à l’épaule. Ugarte prend sa place

9′ CARTON ROUGE POUR DONNARUMMA. Sorti de sa surface, Donnarumma se rate complètement et touche Casimir .

. 11′ Fabian Ruiz est sorti sur civière et souffre énormement

12′ Arnau Tenas connaît son premier match avec le PSG. Barcola doit céder sa place

13′ Le début de match est cauchemardesque pour les Parisiens

20′ Première occasion du PSG avec Mbappé. Sur une remontée de balle rapide, Dembélé sert son coéquipier en profondeur. Mais le numéro 7 parisien bute sur Desmas

23′ BUTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (1-0). En infériorité numérique, le PSG parvient à remonter la balle grâce à Lee, qui sert Dembélé sur le côté droit. En première intention, le numéro 10 sert Mbappé qui contrôle et trompe Desmas à l’aide du poteau.

28′ Le PSG a très bien réagi depuis l’expulsion de Donnarumma

30′ Lee et Vitinha font du bien pour conserver la balle dans l’entrejeu. Hakimi est aussi beaucoup servi dans son couloir droit

31′ But de Mbappé refusé pour un hors-jeu

42′ Le Havre rate une belle occasion par Casimir

45′ Cinq minutes de temps additionnel

45’+5 C’est la pause au Stade Océane. Après un début de rencontre cauchemardesque avec un carton rouge de Donnarumma, le PSG est parvenu à maîtriser le match et rentre aux vestiaires avec l’avantage au score (0-1) grâce à Mbappé

45′ La seconde période débute

50′ Première intervention de Tenas. Après un ballon renvoyé dans l’axe par Danilo, Kechta arme une frappe lointaine, mais Tenas claque en corner.

56′ Le Havre a le contrôle du ballon depuis le début de la seconde période

58′ Après une passe manquée de Dembélé, Le Havre mène une attaque, Bayo se présente face à Tenas mais ne met pas assez de puissance dans son tir. Tenas se couche bien et capte le ballon

59′ Dembélé proche du deuxième but parisien. Sur une récupération de balle haute, Hakimi sert Dembélé. La frappe du Français touche le poteau de Desmas

63′ Quel arrêt réflexe de Tenas sur un centre en direction de Bayo

69′ Bon tacle défensif de Danilo pour repousser un centre

70′ Contre express du PSG avec Mbappé. Le capitaine sert Vitinha sur une belle transversale. Le Portugais remise ensuite sur Dembélé mais la défense du HAC revient in-extremis

74′ Triple changement au PSG. Soler, Mukiele et Dembélé laissent leur place à Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Kolo Muani

75′ Grosse deuxième période de Danilo qui repousse de nombreuses tentatives havraises

78′ Double parade de Tenas devant Alioui. L’Espagnol impressionne pour sa première

80′ Danilo encore impressionnant pour repousser le offensives du HAC

82′ L’entrée compliquée de Kolo Muani qui manque ses contrôles et ses passes

84′ Encore un arrêt pour Tenas

85′ Paris a des espaces en contre mais joue mal les coups

88′ Belle sortie de Desmas pour contrer le tir de Mbappé

89′ BUTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA. Après une belle récupération d’Ugarte. Vitinha, avec un peu de réussite, trompe Desmas avec l’aide du défenseur Lloris

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+4 C’est terminé. En infériorité numérique pendant 80 minutes, le PSG a obtenu la victoire sur la pelouse du Havre (0-2) et fait la bonne affaire de ce week-end en tête du classement

La feuille de match de Le Havre / PSG

14e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Prime Video – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Bruno Coue et Mehdi Mokhtari – But : Mbappé (23′), Vitinha (89′) – Cartons : Donnarumma (rouge, 9′), Operi (68′), Alioui (76′)