Le PSG s’incline dans les dernières minutes contre l’Inter

Pour son dernier match de préparation au Japon, le PSG affrontait L’Inter Milan. Dans un match plaisant, les Parisiens ont été renversés en fin de match (1-2).

Arrivé au Japon le 22 juillet dernier, le PSG vivait ses derniers moments en terre nipponne ce mardi avec son quatrième match de préparation de l’été contre l’Inter Milan. Après une victoire contre Le Havre (2-0), au Campus PSG, le club de la capitale avait concédé le nul contre Al Nassr (0-0) avant de perdre contre le Cerezo Osaka (2-3). Pour ce match contre l’Inter, le PSG, comme depuis le début de la préparation, monopolise le ballon. Il se procure une première occasion par l’intermédiaire de Marco Asensio. Sur un corner rapidement joué par le PSG, Carlos Soler trouve l’ancien du Real Madrid vers le point de penalty mais sa tentative est repoussée par Filip Stankovic. Le nouveau numéro 11 du PSG va ensuite se procurer la plus grosse occasion de la première mi-temps. Après une superbe occasion collective des joueurs de Luis Enrique, Carlos Soler trouve en retrait Asensio. Seul au point de penalty, l’Espagnol trouve le poteau (15e). Après cette très grosse occasion, le PSG va poursuivre sa domination sans pour autant réussir à se montrer dangereux. Discret depuis le début de la rencontre, le club intériste va se procurer sa première occasion. Après une faute de Skriniar sur Thuram aux 25 mètres, l’arbitre siffle un bon coup franc. Di Marco décale le ballon sur ce coup-franc à 25 mètres du but, Canhaloglu en profite pour frapper fort dans l’axe à ras de terre. Vigilant, Donnarumma capte fermement ce ballon. En cette fin de première période, les débats s’équilibrent mais les deux équipes n’arrivent pas à se montrer dangereuse. Elles rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge.

Vitinha débloque la rencontre d’une magnifique frappe

Le début de seconde période est à l’avantage de l’Inter. Les Italiens monopolisent le ballon sans pour autant se montrer dangereux. Il faut attendre l’approche l’heure de jeu pour voir le PSG se procurer une nouvelle occasion. Trouvé sur le côté droit de la surface italienne, Vitinha déclenche une frappe à ras de terre qui termine pas loin du poteau de l’Inter. Le Portugais qui va réussir à débloquer la situation quelques minutes après. Seul aux 25 mètres, le numéro 17 du PSG déclenche une magnifique frappe qui vient se loger dans la lucarne de Stankovic (1-0, 64e). Un but qui rappelle son tout premier contre Lens. L’ancien du FC Porto marque ainsi son deuxième but de la préparation. La fin de match a perdu en intensité, mais l’Inter va retourner la situation en deux minutes. Après une perte de balle parisienne, l’Inter remonte tout le terrain et Esposito trompe Donnarumma d’une frappe croisée (1-1, 81e). Deux minutes plus tard, Sensi trouvé dans la surface trompe le gardien parisien (1-2, 83e). Les Parisiens s’inclinent donc pour la deuxième fois de suite lors de cette préparation. Malgré une bonne première mi-temps, le PSG a baissé d’intensité en deuxième. Annoncé possiblement de retour pour ce match, Neymar est resté sur le banc tout comme Marco Verratti. Le club de la capitale va prendre la direction de la Corée du Sud pour un dernier match de préparation contre le Jeonbuk.