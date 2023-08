Pour le compte de son quatrième match de préparation, le PSG s’est incliné (1-2) face à l’Inter Milan dans le cadre du Japan Tour 2023. Malgré une bonne rencontre globalement, les hommes de Luis Enrique n’ont pas su préserver le score après avoir pris l’avantage grâce à Vitinha dès la 63e minute.

Luis Enrique a dirigé ce midi son quatrième match en tant que coach du Paris Saint-Germain. Pour cette rencontre de préparation face à l’Inter Milan, le technicien espagnol a connu sa deuxième défaite consécutive sur le banc Rouge & Bleu. Dans la foulée de la partie, l’ancien sélectionneur de La Roja s’est exprimé au micro de PSG TV, en se montrant positif et satisfait : « Ce fut un très bon match. C’est incroyable de mener 1-0 à la 80ème minute pour finalement perdre mais je retiens beaucoup de choses positives. Je suis très satisfait et je vois l’équipe s’améliorer jour après jour. La préparation est le bon moment pour s’améliorer, pour se découvrir en tant qu’équipe, accueillir des nouveaux joueurs et en tester certains à plusieurs positions. C’est aussi le moment pour se préparer physiquement« .

Si le PSG s’est incliné sur le score de 2 buts à 1, l’adversité proposée par l’Inter Milan est également à souligner : « L’Inter Milan a terminé finaliste de la Ligue des Champions, c’est une équipe de très haut niveau, avec des joueurs qui jouent ensemble depuis des années. Nous nous entraînons que depuis 3 semaines. Il reste beaucoup à faire mais je suis satisfait« , a déclaré Luis Enrique.