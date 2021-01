Le PSG semble bien fourni au poste de défenseur central avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. C’est peut-être au niveau des doublures que cela pèche un peu avec Abdou Diallo et Thilo Kehrer qui n’arrivent pas encore à s’imposer comme des joueurs fiables au moment de remplacer les deux premiers cités. Dans cette optique, le PSG se pencherait sur l’achat d’un défenseur central pour l’été prochain. Un souhait qui viendrait également de Mauricio Pochettino. Et selon les informations d’Eurosport UK, les Rouge & Bleu s’intéresseraient au défenseur central français du RB Leipzig Dayot Upamecano. Selon le média anglais, le fait que la clause d’Upamecano ne s’élève qu’à 42 millions d’euros serait un argument qui pousserait le PSG dans ce dossier. Mais le club de la capitale n’est pas seul puisque Manchester United et le Bayern Munich veulent aussi le recruter. Eurosport UK fait d’ailleurs savoir que le club bavarois serait en pôle dans ce dossier. Le RB Leipzig ne souhaite absolument pas se séparer de son international français lors de ce mercato hivernal.