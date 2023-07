Le PSG tient son nouvel entraîneur des gardiens

Après cinq années passées au PSG, Gianluca Spinelli va s’envoler direction l’Inter. C’est Borja Alvarez qui lui succède en tant que coach des gardiens du club.

Ce lundi, les joueurs non internationaux ont pris le chemin du Campus PSG pour y effectuer divers examens médicaux. Ils reprendront l’entraînement collectif ce mardi. Un entraînement qui devrait se faire avec un tout nouvel entraîneur des gardiens. En effet, comme annoncé il y a quelques jours, Borja Alvarez succède à Gianluca Spinelli à ce poste en terre parisienne.

À voir aussi : Un amical en Corée du Sud pour le PSG lors de sa préparation

🚨 Le PSG prévoit de faire une escale en Corée du Sud après sa tournée au Japon



Paris devrait affronter Jeonbuk Hyundai Motors FC le 3 août prochain à Busan. Le service de streaming coréen – Coupang Play – organisera ce match 🛬🇰🇷



[Agence de Presse Yonhap] pic.twitter.com/7m0NSfnjsZ — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 10, 2023

Borja Alvarez a signé son contrat ce lundi

Ce dernier, qui avait rejoint le club de la capitale en 2018, va faire son retour en Italie. Il est attendu du côté de l’Inter. Borja Alvarez, lui, a paraphé son contrat en ce lundi matin, nous expose RMC. Avant de rallier le dernier champion de France en titre, il officiait pour le FC Andorre en deuxième division ibère. L’homme de 31 ans est également passé par Almeria et Hong Kong. Pour rappel, si les non internationaux reprendront l’entraînement collectif ce mardi 11 juillet, les internationaux, eux, sont attendus au Campus PSG une semaine plus tard, soit le lundi 17 juillet prochain.