Un amical en Corée du Sud pour le PSG lors de sa préparation

De retour à l’entraînement ce lundi, les joueurs du PSG vont pouvoir entamer leur préparation de pré-saison. Plusieurs matches amicaux sont évidemment au programme, dont un en Corée du Sud.

Dans un mois, la saison version 2023-2024 débutera, avec ses espérances et ses doutes. Le PSG remontera alors sur le pont avec un tout nouvel entraîneur et un effectif qui aura également beaucoup bougé. Luis Campos s’affaire en coulisses et enchaîne les recrues. Cinq sont à signaler pour l’heure sur son tableau de chasse. D’ailleurs, l’un de ces transferts a directement eu un impact sur la tournée de pré-saison rouge et bleu.

Kang-in Lee de retour en Corée du Sud avec le PSG

En effet, ce samedi, le PSG a officialisé la venue de Kang-in Lee. Le milieu de terrain offensif de 22 ans sort d’un exercice intéressant du côté de Majorque. Star au sein de son pays, il permettra également au PSG de jouir d’une belle exposition en Corée du Sud. Et cela commencera dès ce 3 août prochain avec une rencontre amicale programmée pas plus tard que le week-end dernier. C’est l’agence de presse Yonhap qui nous révèle cette information ce lundi. Kylian Mbappé et ses partenaires affronteront ainsi le Jeonbuk Hyundai Motors du côté de Busan. L’occasion pour Kang-in Lee d’évoluer sous ses toutes nouvelles couleurs au sein de son pays natal. Le service de streaming coréen Coupang Play se chargera de l’organisation de cette opposition. D’autres clubs du vieux continent ont également été invités par Coupang Play avec les présences de Manchester City et de l’Atlético de Madrid.