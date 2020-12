David Alaba arrive en fin de contrat en juin 2021 avec le Bayern Munich. Des discussions pour sa prolongation de contrat ont été entamées il y a plusieurs mois mais ces dernières coincent. Les dirigeants du Bayern ont même évoqué publiquement ce dossier expliquant que tant que David Alaba ne changeait pas ses prétentions salariales, il serait difficile de négocier un nouveau contrat. Dès janvier, Alaba pourra donc discuter avec d’autres clubs et y signer libre à l’issue de son contrat au Bayern Munich. Et ce mercredi, Bild se penche sur ce dossier et explique que quatre clubs sont encore en lice pour la signature de l’international autrichien. Il s’agit de Chelsea, du Real Madrid, du FC Barcelone et du PSG. Mais le quotidien allemand indique que les difficultés financières des deux clubs espagnols rendent ces pistes quasiment mortes. Chelsea et le PSG resteraient donc les deux seules pistes sérieuses pour Alaba. Bild conclut sur le fait que Pini Zahavi – agent du défenseur bavarois – préférerait qu’il signe au PSG. Un dossier qui traîne en longueur et qui devrait à nouveau nous tenir en haleine pendant plusieurs mois.