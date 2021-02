Le PSG toujours dans la course pour Alaba (RMC)

Outre les dossiers sur les prolongations de contrat de Kylian Mbappé, Neymar Jr, Juan Bernat et Ángel Di María, le directeur sportif du PSG, Leonardo, travaille également pour renforcer l’équipe à certains postes. Pour cela, le dirigeant parisien pourrait profiter de certaines opportunités de marché. En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, le défenseur autrichien, David Alaba (28 ans), a confirmé qu’il allait quitter le club bavarois l’été prochain. Le Real Madrid est notamment annoncé comme le prochain club du natif de Wien (Autriche).

Mais comme le rapporte RMC Sport sur son site internet, le PSG est toujours dans la course pour la signature du défenseur central de 28 ans (évoluant également en latéral gauche ou milieu de terrain).Même si le Real Madrid semble être en pôle position dans ce dossier, l’international autrichien écoute attentivement les arguments parisiens. “Alaba s’est déjà entretenu avec Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, et un nouveau rendez-vous avec Leonardo est programmé dans les prochains jours”, précise RMC Sport. Mais à l’heure actuelle, les clubs espagnols (Real Madrid et le FC Barcelone) “semblent encore avoir une longueur d’avance” dans ce dossier. De son côté, Paris tente de convaincre le joueur qu’il pourra s’épanouir dans la capitale française, conclut le média sportif.

David Alaba sur son avenir : “J’ai décidé de faire autre chose après cette saison. Je vais quitter le club. Ce n’était pas une décision facile. Cela a même été très difficile, car je fais partie de ce club depuis treize ans (…) Ce n’est pas un secret, mes conseillers sont en contact avec plusieurs clubs. Je le suis aussi. Beaucoup de choses sont déjà dites mais sachez que je resterai complètement focalisé sur le Bayern et les défis que j’ai à relever avec cette équipe. Je vais continuer de discuter avec mes conseillers, et on verra ce qu’il se passera par la suite.” David Alaba en conférence de presse le 16 février dernier

Statistiques 2020-2021 de David Alaba*

Bundesliga : 21 matches disputé (1.811 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 21 matches disputé (1.811 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Ligue des champions : 5 matches disputés (550 minutes)

: 5 matches disputés (550 minutes) Coupe d’Allemagne : 1 match disputé (15 minutes)

: 1 match disputé (15 minutes) SuperCoupe d’UEFA : 1 match disputé (112 minutes) – 1 passe décisive

: 1 match disputé (112 minutes) – 1 passe décisive Coupe du monde des clubs : 2 matches disputés (180 minutes)

*Source : Transfermarkt