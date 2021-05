Le PSG va payer 1.5M€ à Lens pour récupérer Kalimuendo

Prêté avec un option d’achat de 6M€ au RC Lens, Arnaud Kalimuendo (19 ans) a donné satisfaction avec huit buts et six passes décisives en seulement 1311 minutes de jeu. Sa cote est d’ailleurs passée à 10M€ sur le site de référence Transfermarkt. Pour ces raisons le RC Lens a souhaité lever l’option d’achat de 6M€. Mais ce ne sera pas possible car le PSG dispose contractuellement d’un droit de veto concernant Arnaud Kalimuendo et il va l’utiliser. C’est ce que rapporte L’Equipe. Par contre, ce rétropédalage parisien aura un coût : 1.5M€ à verser au RCL. Sous contrat jusqu’en 2024, l’attaquant réintègre le PSG. Le club “donne le sentiment de vouloir l’intégrer à son effectif. À moins qu’il espère des offres supérieures à 6M€”, commente Arnaud Hermant sur le sujet. A suivre.