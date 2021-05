Séverac : “Non, ce ne serait pas un coup terrible pour le PSG si Tuchel gagnait la LDC”

Unai Emery a remporté l’Europa League mercredi avec Villarreal, Thomas Tuchel pourrait gagner ce soir la Champions League avec Chelsea (face à Manchester City). Les deux derniers entraîneurs du PSG champions d’Europe, serait-ce un coup terrible pour le club francilien qui court après un sacre ? Non, répond Dominique Séverac, le journaliste du Parisien.

“C’est facile de refaire l’histoire après… Unai Emery, c’est l’homme de la remontada. Avec Thomas Tuchel, après la finale de la Champions League, les joueurs n’ont plus travaillé pendant six mois. Il ne les remobilisait plus. Alors qu’est-ce qu’on fait ? On continue comme ça et on garde Tuchel et peut-être que le PSG se retrouve hors du podium de la Ligue 1 à la fin ? C’est facile aujourd’hui, à l’aune des résultats à Chelsea et à Villarreal, de dire que c’est terrible pour le PSG ! Non, ce qui serait terrible c’est que Pochettino parte ! Ca c’est un coup terrible pour le PSG ! Mais pas que les anciens entraîneurs gagnent”, a lancé le journaliste sur le plateau de l’EDS. “Si Tuchel gagne la Champions League avec Chelsea, ça ne veut pas dire qu’il l’aurait remporté avec le PSG, ça n’a rien à voir.”