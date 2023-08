Pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens ce samedi soir (21h sur Canal +). Si sur le plan sportif la rencontre est déjà importante, le club de la capitale prépare une présentation en grandes pompes de ses recrues estivales avant le match.

Les deux clubs n’ont toujours pas la moindre victoire en deux matchs de championnat, mais le PSG et le RC Lens s’affrontent ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Une rencontre qui a donc déjà son importance sur le plan sportif, tant elle fait office de premier gros choc et premier test de la saison pour Luis Enrique et ses joueurs. Pour le technicien espagnol, il sera important, devant le public parisien, de prendre les trois points pour la première fois de la saison. Avant que la rencontre débute, le Paris Saint-Germain, en grande pompes, présentera ses recrues estivales. C’est le club de la capitale lui-même qui a communiqué la nouvelle par le biais d’un mail adressé à ses supporters dans lequel il précise : « Nous sommes ravis de vous convier à un moment unique qui précèdera PSG / Lens ce samedi. Nous vous invitons à assister à la présentation exclusive des nouvelles recrues qui rejoignent les rangs du Paris Saint-Germain. Cette séance spéciale débutera une heure avant le début du match, à 20h : pensez à prendre vos dispositions pour arriver au Parc des Princes dès que possible et ne pas manquer une minute de l’évènement !« .

🔴 Le #PSG présentera aux supporters ce samedi lors de l’avant match face à Lens, les nouvelles recrues du club pour cette saison ! pic.twitter.com/2i3yR4n2fF — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 24, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Pour rappel, le PSG aura donc pas moins de neuf joueurs a présenté ce samedi au Parc des Princes : Marco Asensio, Milan Skriniar, Kang-In Lee, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Gonçalo Ramos, Arnau Tenas, Lucas Hernandez, et Ousmane Dembélé.