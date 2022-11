Le PSG va rendre hommage aux victimes des attentats de 2015

Le 13 novembre 2015, les villes de Paris et Saint-Denis, devant le Stade de France, ont été frappées par des attentats terroristes qui ont fait 131 morts et 350 blessés. Sept ans jours pour jours après ce drame, le PSG va rendre hommage aux victimes lors du match contre Auxerre.

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video), le PSG reçoit Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Dernière rencontre pour les Parisiens avant la Coupe du Monde. Le 13 novembre, une date qui rappelle de très mauvais souvenirs. Le soir du 13 novembre 2015, plusieurs attaques terroristes ont eu lieu à Paris et à Saint-Denis ont fait 131 morts et 350 blessés. Dimanche, cela fera sept ans que ce drame est arrivé. Avec la réception des Auxerrois, les dirigeants des Rouge & Bleu ont décidé de rendre hommage aux victimes de ses attentats.

Le PSG commémorera les attaques du 13 novembre 2015

Dans un communiqué, le PSG a fait savoir qu’il « commémorera les attaques du 13 novembre 2015, avec une série d’hommages et un appel à la paix. » Un hommage sobre sera rendu avant la rencontre, à travers un message du club lu par Michel Montana suivi d’une minute de silence. Les joueurs aborderont sur leur manche un logo spécialement conçut appelant à la paix pour tous, qui sera également présent sur le bus officiel de l’équipe professionnelle dès ce vendredi.

Le communiqué du PSG

À l’occasion de la rencontre Paris Saint-Germain – AJ Auxerre ce dimanche 13 novembre, le Club commémorera les attaques du 13 novembre 2015, avec une série d’hommages et un appel à la paix. Le Paris Saint-Germain n’oublie aucune des victimes du drame qui a meurtri la ville de Paris et l’ensemble de ses habitants. Un hommage sobre sera rendu avant la rencontre, à travers un message du club lu par Michel Montana suivi d’une minute de silence. Pendant le match, les joueurs du Paris Saint-Germain arboreront, sur la manche de leur maillot, un badge spécialement conçu pour cet hommage avec un logo appelant à la paix pour tous, qui sera également présent sur le bus officiel de l’équipe professionnelle dès ce vendredi. En 2015, le Club de la capitale avait rendu hommage aux victimes avec deux maillots dédiés, barrés du slogan « Je suis Paris » et portés par les joueurs lors de deux rencontres à l’hiver 2015.