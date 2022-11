Lionel Messi à 35 ans. L’Argentin a expliqué que la Coupe du Monde au Qatar, qui commence dans 10 jours, devrait être sa dernière. Mais Lionel Scaloni, son sélectionneur, explique que le numéro 30 du PSG pourrait pousser jusqu’à la Coupe du Monde 2026.

Lionel Messi a retrouvé sa forme cette saison avec le PSG. L’Argentin a marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives en 18 matches. L’attaquant prépare de la meilleure manière la Coupe du Monde au Qatar, qui débute le 20 novembre. Dans une interview réalisée il y a quelques semaines, l’ancien barcelonais avait expliqué que ce Mondial au Qatar (20 novembre, 18 décembre) pourrait être son dernier. Comme tous les footballeurs du monde, Lionel Messi souhaite soulever le plus prestigieux des trophées du football pour les sélections. Mais Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Albiceleste, estime qu’il pourrait encore pousser jusqu’à la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, Mexique et Canada.

« Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non »

« Cela pourrait être sa dernière, mais j’espère que non. Il est heureux sur le terrain et il rend beaucoup de gens heureux, indique le sélectionneur de l’Argentine dans une interview accordée à CNN Radio. Si nous prenons soin de lui et que nous le supportons comme nous devons le supporter, il pourrait y avoir d’autres matchs avec lui, parce que le monde du football le demande. » En 2026, Lionel Messi aura 39 ans. Sera-t-il encore compétitif dans quatre ans ? Personne ne le sait.