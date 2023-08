[MAJ]Le PSG veut passer la vitesse supérieur pour Barcola

Même s’il a déjà été très actif dans le sens des arrivées, le PSG souhaiterait encore se renforcer avec un ou deux joueurs. Les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont avancés. Les Parisiens veulent rapidement boucler le dossier du joueur de l’Olympique Lyonnais.

Même s’il a recruté déjà 10 joueurs, en comptant Xavi Simons prêté à Leipzig, le PSG aimerait encore se renforcer. Depuis plusieurs semaines, les noms de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola sont avancés. Pour ce dernier, il souhaite rejoindre le club de la capitale et aurait trouvé un accord sur son possible futur contrat à Paris. Mais Lyon est difficile en affaire, ne souhaitant pas vendre son jeune joueur et changeant d’avis régulièrement sur le prix de vente de sa pépite. Un temps, on parlait de 30 millions d’euros puis de 50 voire 60 millions d’euros. Ce mardi soir, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, explique que le PSG compte essayer de finaliser le dossier Bradley Barcola.

Le dossier Randal Kolo Muani en stand-by

D’autant plus que le dossier Randal Kolo-Muani serait en stand-by pour le moment, indique Santi Aouna. Comme le rapportent plusieurs médias ce mardi, l’Eintracht Francfort aurait refusé une troisième offre du PSG pour son attaquant. Cette dernière s’élèverait à 65 millions d’euros sans les bonus plus Hugo Ekitike. Le club allemand souhaiterait récupérer 90 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus pour lâcher son international français. Une chose est sûre, ce dossier risque de dicter le quotidien des supporters du PSG jusqu’à la fin du mercato estival, vendredi à 23 h 59.

[MAJ 20 h 50] L’Equipe explique qu’en « attendant de savoir si le ralentissement des négociations se terminera par un arrêt total du dialogue pour Kolo Muani« , le PSG aurait décidé d’avancer plus concrètement dans le dossier Bradley Barcola. Le club de la capitale devrait accélérer les discussions avec l’Olympique Lyonnais dans les prochaines heures. « Avec une première offre officielle en approche ? Paris souhaite d’abord discuter avec Lyon, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2026« , conclut le quotidien sportif.