Ce jeudi, la FFF a dévoilé la date du huitième de finale de la Coupe de France du PSG contre Lille. Initialement prévue le 6 ou 7 avril (même jour que les quarts de finale aller de la Ligue des Champions) cette rencontre se déroulera mercredi à un horaire bien particulier, 14 heures. Un match programmé entre le match de Nantes dimanche mais surtout le choc contre Lyon important pour la course au titre (21 mars, 21 heures). Et selon les informations du Parisien, au PSG “on peste de devoir, une fois encore, faire les frais d’un calendrier ubuesque où les 8es de finale de la Coupe de France sont prévus aux mêmes dates qu’un quart de finale de Ligue des champions.” Même s’il a été prévenu depuis 10 jours, le PSG espère changer la date de cette rencontre “mais l’affaire n’est pas simple et les dirigeants parisiens en sont conscients. Car les possibilités sont réduites.“