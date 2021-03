Le PSG a livré une première mi-temps très très en dessous de ses standards habituels et peut remercier Keylor Navas de les avoir maintenus en vie lors de ce match retour de son huitième de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-1). Une première mi-temps qui n’a, évidemment, pas du tout plu à Mauricio Pochettino. Et il l’a fait savoir à ses joueurs avec des vidéos au retour des vestiaires. Comme le rapporte L’Equipe, la première mi-temps de chaque match est enregistrée. “Au moment où les joueurs regagnent le vestiaire à la pause, Pochettino et Miguel D’Agostino, l’un de ses adjoints, se mettent à l’écart, dans le bureau de l’entraîneur, pendant trois ou quatre minutes et sélectionnent des moments de la rencontre“, dévoile le quotidien sportif. Pour le match d’hier, il a surtout été question de “l’absence d’engagement des Parisiens dans les duels, les positionnements trop éloignés de l’adversaire dans leur zone (Kurzawa, Florenzi et Paredes sont souvent apparus à l’écran) et leur manque de disponibilité pour le porteur du ballon sur les sorties”, lance L’Equipe. Ce procédé est nouveau pour les joueurs parisiens mais pas pour le staff et l’entraîneur qui l’utilisent depuis leur début au coaching.

De son côté, RMC évoque ce procédé – les vidéos étant montées par son staff durant la première période – et indique que Julian Draxler et Layvin Kurzawa ont été pointés du doigt eux “qui ne respectaient pas les consignes selon lui. Il a demandé une remise en question et répété que chacun devait se battre, se lâcher et arrêter de penser au match aller. Un coup de gueule salvateur, qui s’est déroulé sous les yeux de Leonardo, également descendu dans le vestiaire pendant la pause.” La radio conclut en indiquant que Marquinhos et Kylian Mbappé ont pris la parole pour demander à leur coéquipier de jouer plus haut dès les premières secondes de la seconde période.