Le Stade Rennais demanderait au moins 35-40M€ pour Camavinga (F.Romano)

Cet été, le PSG est l’un des acteurs majeurs du mercato. Après les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale souhaite recruter un nouveau milieu de terrain afin de renforcer son entrejeu. Mais avant cela, les dirigeants parisiens devront dégraisser leur effectif afin d’amasser quelques liquidités et faire une place à un nouvel élément. Et depuis plusieurs semaines, le nom de Paul Pogba – sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022 – est associé au PSG. Selon nos informations, l’international français est attiré par le club français et a déjà rejeté une offre de prolongation des Red Devils.

Mais en cas d’échec dans ce dossier, le PSG possède un plan B en la personne d’Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Stade Rennais, le milieu de 18 ans est dans une situation contractuelle complexe. En effet face aux discussions compliquées pour une prolongation de contrat, les dirigeants du club breton devront le vendre lors de ce mercato afin d’éviter de le voir partir libre l’été prochain. Mais les Rouge & Bleu doivent faire face à la concurrence de Manchester United dans ce dossier. Et selon les informations de Fabrizio Romano, “ManUnited a été informé de la situation et a eu des contacts directs, ils ont besoin d’au moins 35/40 millions d’euros pour Camavinga cet été.” De son côté, le joueur ne serait pas pressé de prendre une décision pour son avenir. “Le joueur attend de voir ce qui va se passer, mais n’exclut pas de partir en tant qu’agent libre l’été prochain” avec la possible arrivée de certains clubs espagnols dans la course, conclut le journaliste italien dans sa chronique sur Benchwarmers.