LOSC / PSG : Le groupe lillois sans Renato Sanches

Ce dimanche soir (20h sur Amazon Prime Video), le LOSC et le PSG s’affrontent dans le cadre du Trophée des Champions. Et pour ce premier match officiel de la saison 2021-2022, les deux formations devront faire sans quelques joueurs majeurs. Si le club de la capitale devra se passer de Sergio Ramos, Colin Dagba, Juan Bernat, Rafinha, Kylian Mbappé et des vacanciers (Gigio Donnarumma, Marquinhos, Marco Verratti, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Ángel Di María, Neymar Jr), l’équipe nordiste sera également privé de deux cadres.

Outre la suspension de Zeki Çelik – qui fait quand même le déplacement avec le groupe – Jocelyn Gourvennec ne pourra pas compter sur Renato Sanches, victime d’une gêne à la cuisse ce vendredi. Les anciens Parisiens – Jonathan Ikoné et Timothy Weah – sont présents de cette liste de 21 joueurs.

Le groupe du LOSC