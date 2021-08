Pablo Sarabia de retour à l’entraînement

Le PSG commence peu à peu à retrouver un groupe au complet. Après les internationaux Presnel Kimpembe, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira et Kylian Mbappé, les Rouge & Bleu pourront prochainement compter sur la rentrée des vacanciers qui ont disputé les derniers tours de l’Euro et la Copa America. Et ce dimanche, Pablo Sarabia – qui a atteint les demi-finales du championnat d’Europe des nations avec l’Espagne – a effectué son retour à l’entraînement, comme dévoilé par le joueur lui-même via son compte Instagram.

Ainsi, l’international espagnol de 29 ans devra passer les tests physiques d’avant-saison avant de participer à l’entraînement collectif. Pour rappel, Pablo Sarabia – sous contrat jusqu’en 2024 – fait partie des joueurs placés sur le marché des transferts afin d’apporter quelques liquidités aux Rouge & Bleu. Concernant les autres vacanciers (Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Leandro Paredes, Marco Verratti, Ángel Di María et Neymar Jr), ils effectueront leur retour au Camp des Loges en début de semaine prochaine.