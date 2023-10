Le Stade Rennais ne digère pas la défaite face au PSG

Le match ne passe pas pour les Rennais. Au lendemain de la défaite (1-3) contre un PSG en reconquête de succès après une désillusion en Ligue des Champions la semaine dernière, les Bretons ne digèrent pas cet échec.

Il y a un évènement qui ne passe vraiment pas, la supposée main d’Achraf Hakimi quelques secondes avant d’inscrire le deuxième but de la rencontre. Sur l’action du but, le Marocain semble contrôler le ballon avec le bras. Si l’arbitre de la rencontre n’est pas revenu sur ce fait de jeu, le Parisien a été interrogé sur son geste : « Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. »

Mais la situation n’est pas si claire pour le Stade Rennais. 24 heures après le coup de sifflet final, le compte Tiktok officiel des Rouge et Noir revient sur les propos d’Achraf Hakimi et la main qui, selon les Rennais, est décisive pour la suite de l’action. Le club breton a publié un montage avec les propos du latéral droit en interview d’après-match, illustré par l’image du ballon collé à son bras. Le tout, accompagné d’une musique de cirque…