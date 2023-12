La décision est tombée, la finale du Trophée des Champions se jouera finalement au Parc des Princes. Une décision que semble regretter les dirigeants toulousains.

Envisagé en Thaïlande, puis à Kinshasa, ou encore en Arabie Saoudite, le Trophée des Champions se jouera finalement au Parc des Princes. Le Toulouse FC et le Paris Saint-Germain ont alors rendez-vous le 3 janvier 2024 à 20h45, dans la capitale française. Une décision finale qui ne semble pas totalement ravir les Toulousains, qui auraient préféré jouer la rencontre dans une atmosphère plus neutre. Il faut remonter en 2008, dans un face à face avec les Girondins de Bordeaux et l’Olympique Lyonnais, pour voir un club disputer la finale dans son propre stade. Une rencontre soldée par une victoire des des Girondins, à domicile. Évidemment, rien n’est encore gagné par le PSG, mais cet avantage est mal digéré du côté de la ville rose.

Une décision qui ne convient pas vraiment

Lors de la conférence d’avant match du week-end dernier, l’entraîneur du TFC, Carles Martinez Novell, a été interrogé sur cette décision. Le coach espagnol a alors avoué ressentir le désavantage du verdict : « Honnêtement, j’aurais préféré jouer dans un autre stade qu’au Parc des Princes, ç’aurait été plus neutre. Mais je suis surtout ravi de jouer en France parce que je pense que plus de supporters de Toulouse peuvent venir nous supporter, donc je préfère jouer à Paris avec nos fans plutôt que jouer très très très loin sans nos supporters. »