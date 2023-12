Pour le compte de la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Metz au Parc des Princes (mercredi à 21h sur Canal +). A l’occasion de ce dernier match de l’année 2023, le Paris Saint-Germain peut creuser l’écart au classement afin d’asseoir sa domination et acter son titre honorifique de champion d’automne.

En marge de la réception du FC Metz, le coach du PSG, Luis Enrique, a comme à l’accoutumée avant les rencontres répondu aux questions des journalistes à l’occasion du point presse traditionnelle. L’opportunité pour le technicien espagnol d’aborder l’actualité de son équipe, entre la 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, le tirage au sort des huitièmes de finales de Ligue des Champions ou encore la forme des uns et des autres au sein de son effectif.

La future double confrontation face à la Real Sociedad (PSG TV)

« Je suis très content parce que nous revenons en Espagne. Revenir à la maison, c’est toujours bon, c’est une région d’Espagne que j’aime beaucoup parce qu’elle est proche de ma ville, Gijon. Elle a terminé première du groupe, de très bons résultats, un très bon entraîneur, de très bons joueurs« .

La rencontre de demain face au FC Metz (PSG TV)

« Pour gagner, nous devons jouer contre des équipes avec différentes styles. Ce n’est pas une équipe qui a beaucoup le ballon mais qui apprécie les transitions, elle ne laissera pas beaucoup d’espaces et défendra bas« .

Le PSG plus fort en février ?

« C’était une pensée réelle de ma part et un espoir qu’au fil des mois on continue à progresser. Je suis totalement convaincu de ça. Si je me trompe, je serais fortement critiqué mais ça m’est égal. J’ai été critiqué toute ma vie. C’est mon rôle. Je vois que l’équipe s’améliore, beaucoup de choses sont très bien faites. Il reste un match cette année, j’aimerais qu’on puisse offrir une victoire à nos supporteurs« .

Le tirage au sort des huitièmes de finale de LdC

« Je suis content parce que j’avais très envie de rentrer en Espagne. On espérait retourner voir nos proches. On connaît très bien la Real Sociedad mais aussi leur entraîneur, leurs supporteurs et la ville qui est l’une des plus belles d’Espagne. Ils ont fini premiers de leur groupe devant l’Inter, finaliste. Ça va être un match très difficile pour nous« .

Les absences d’Ousmane Dembélé, Arnau Tenas et Alexandre Letellier

« Je n’ai pas plus d’informations que ce qui est présent dans le communiqué médical« .

Un premier bilan ?

« On est encore au début de notre étape en tant que staff. Je suis plus que satisfait de ce début de saison, des résultats. Le fait d’avoir un groupe de Ligue des Champions si difficile nous a donnés une bonne sensation. On est premier et c’est la place qu’on aimerait occuper tout au long de la saison« .

Luis Enrique à propos du système de jeu du PSG

« Pour demain, je ne vais pas dire ce qu’on va faire. J’ai aimé ce qu’on a fait. Notre objectif est d’être imprévisible pour notre adversaire. J’aime que les joueurs sortent de leur zone de conforte, sortent de leur poste. Je suis satisfait de ce que j’ai vu à Lille« .

La relation avec Kylian Mbappé

« Comme toujours, une relation parfaite. On n’est pas en couple mais surtout parce que c’est lui qui ne veut pas (sourire). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proche avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j’aime bien rigolé. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs« .

Les éloges pour Kang-In Lee

« C’est un joueur qui est peut-être un peu méconnu pour ceux qui ne suivaient pas la Liga. Il est très important. Il a joué ailier droit, gauche. Il a des capacités techniques, il se sacrifie pour l’équipe avec tant de prédispositions. Il est drôle sympa, il a tout pour plaire« .