Le tweet énigmatique de Neymar qui amuse le PSG

“Je me suis réveillé heureux, je me suis entraîné heureux… pourquoi donc ?“, a écrit Neymar sur Twitter aujourd’hui après avoir passé une “très bonne nuit”, ce qui amuse le compte officiel du PSG sur le réseau social. Voilà un mystère entretenu. Faut-il y voir un accord contractuel pour une prolongation de contrat ? Un rétablissement plus rapide que prévu ? Est-ce parce que Karol Conka a été éliminée de Big Brother Brazil 21 avec un record de 99,17% des voix du public. Très possible d’autant plus que Neymar est un grand fan de l’émission de télé-réalité… Mais pourquoi le CM du PSG s’en amuse-t-il alors ? Autre chose à comprendre ? A vos décryptages, à vos claviers !