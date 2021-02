Coman : “J’ai fait le bon choix de quitter le PSG”

Formé au PSG, Kingsley Coman n’a joué que quatre match avec les Rouge & Bleu avant de rejoindre la Juventus de Turin pour y signer son premier contrat professionnel. Actuellement au Bayern Munich, le titi parisien a de nouveau évoqué le PSG, son club de cœur, et son évolution depuis l’arrivée de son propriétaire qatari. “Si le club est aujourd’hui plus haut, c’est aussi parce qu’il y a des personnes qui étaient en place à l’époque et qui ne sont plus là aujourd’hui. Ils ont engagé des personnes plus compétentes qu’à mon époque, assure Coman dans une interview accordée au nouveau numéro de Onze Mondial. Ça m’embêtait vraiment quand on disait que je parlais mal du PSG car c’est mon club de cœur. Je racontais juste ma situation à l’époque, c’est tout. Et j’ai fait le bon choix de quitter Paris.“