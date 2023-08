Pressenti du côté du PSG depuis plusieurs jours, Ousmane Dembélé sera très bientôt parisien. C’est le vice-président du Barça, Rafa Yuste, qui l’a confirmé.

Ousmane Dembélé au PSG, c’est un dossier sur le point de se conclure. Alors qu’un accord total avait été annoncé il y a plusieurs jours de cela, les choses traînaient en longueur depuis. La raison ? Le FC Barcelone aurait tardé à envoyer certains documents. Ce qui a forcé le principal intéressé à revenir en Catalogne ce lundi. Des atermoiements qui ne remettent nullement en question ce transfert.

🚨🗣️ Le vice-président du Barça – Rafa Yuste – confirme l’arrivée imminente de Dembélé au PSG :



"Nous sommes sur le point de résoudre l'accord de Dembélé avec le PSG car toutes les parties veulent le conclure le plus tôt possible" 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/fH5UC2b1dp — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 8, 2023

Le Barça confirme pour Dembélé

Ousmane Dembélé n’est pas convoqué pour la rencontre amicale des siens face à Tottenham ce mercredi. Le vice-président blaugrana, Rafa Yuste, a d’ailleurs expliqué que les deux clubs travaillent actuellement à la finalisation de ce dossier. « Nous sommes sur le point de résoudre l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible. »