À l’occasion des 50 ans du PSG, les Rouge & Bleu ont proposé à certains joueurs de l’effectif actuel de délivrer leur équipe type personnelle des 50 ans du club. Après Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Julian Draxler, place à Idrissa Gana Gueye de se lancer dans cet exercice difficile et délivrer son onze de légende version PSG. Comme pour tous ses coéquipiers, Gana Gueya a placé son équipe en 4-4-2 losange. Dans les buts, il a placé Bernard Lama. “Gardien français qui a remporté la Coupe du monde en 1998. Il a aussi créé la fondation Diambars d’où je sors. Je le connais donc très bien. Pour moi, il a marqué l’histoire du club et c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup“. En défense, le milieu de terrain a choisi le quatuor suivant Bernard Mendy – Thiago Silva ” qui a passé 8 ans au club, en tant que capitaine, et qui l’a amené à un niveau qu’il n’avait jamais atteint avec une finale de Ligue des Champions et beaucoup de titres. C’est juste un exemple pour tous les joueurs parisiens” – Antoine Kombouaré – Maxwell.

En numéro 6, Idrissa Gueye a placé Claude Makélélé accompagné à gauche par Nene et à droite par David Beckham “mon joueur préféré quand j’étais petit“. Pour le poste de numéro 10, l’international sénégalais a hésité entre Jay-Jay Okocha et Ronaldinho. “Je vais démarrer avec Ronaldinho pendant 60 minutes de jeu et Jay-Jay Okocha terminera le match.” Enfin, le duo d’attaque est composé de George Weah “ballon d’Or…Je suis obligé de le mettre” en compagnie de Zlatan Ibrahimovic. “Un joueur que j’apprécie beaucoup, qui a beaucoup de qualités et qui a marqué beaucoup de buts pour le club (156, ndlr). Je titulariserais ces deux-là. Après, je finirais avec Pauleta et Edi qui est le meilleur buteur de l’histoire du club. Pour l’avoir côtoyé, j’ai beaucoup de respect pour ce joueur.”

Le XI de Gana Gueye (4-4-2) : Lama – Mendy, Kombouaré, Thiago Silva, Maxwell – Makélélé, Beckham, Nene, Ronaldinho – Weah, Ibrahimovic