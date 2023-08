Leandro Paredes à l’AS Roma, ça avance

Le PSG a certes recruté beaucoup de recrues cet été mais essaye également de faire partir les joueurs indésirables. Placé dans un « loft », les joueurs en question sont invités à quitter le club de la capitale. Leandro Paredes fait partie de ces joueurs. Lui qui a fait son retour du prêt à la Juventus Turin, il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique.

Un accord trouvé entre Paredes et l’AS Roma

Une situation qui le pousse à trouver une porte de sortie. Malgré un accord entre le PSG et Galatasaray pour un transfert, le joueur de 29 ans veut l’AS Roma et rien d’autre. Selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain attend que les négociations se finalisent entre les deux parties. Pour le journaliste italien, les négociations avancent dans le bon sens. Matteo Moretto avance même qu’un accord complet a été trouvé entre Paredes et l’AS Roma pour un contrat de deux ans + un en option. Luis Campos réclamerait 5 millions d’euros, une somme largement à la portée du club italien qui veut se renforcer à moindres frais.

