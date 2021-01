Cela fait une semaine que Mauricio Pochettino est l’entraîneur du PSG. Il a dirigé deux matches avec un bilan d’un match nul et d’une victoire. On ne peut pas encore parler de patte Pochetino sur le jeu du PSG même si l’Argentin a proposé un système de jeu un peu différent avec un Marco Verratti un peu plus haut sur le terrain. Pour Frank Leboeuf, quand les joueurs du PSG auront la mentalité et voudront se transcender sur le terrain, on pourra alors juger de la patte Mauricio Pochettino. “Tous les domaines où on attend le PSG pour être meilleur c’est dans l’animation, un équilibre défense attaque, un jeu différent où on trouvera la patte Mauricio Pochettino. On le voit déjà avec Verratti en numéro 10 mais c’est surtout dans la mentalité des joueurs, lance Leboeuf sur le plateau de Téléfoot. On sait que le talent est là mais s’il y a mentalité et que les joueurs sont capables de se transcender et de faire bloc ensemble, il y aura la patte Pochettino et là on le remerciera en bien.“

Pour Téléfoot, Luis Ferrer – ancien recruteur au PSG pendant 11 ans qui a quitté ses fonctions en fin d’année 2020 – estime que le PSG a fait le bon choix en recrutant Mauricio Pochettino. “Pour moi, l’arrivée de Pochettino est un très bon choix. Sa qualité première c’est qu’il fait progresser ses joueurs. Il arrive à les convaincre de donner plus. Au niveau physique, on a eu beaucoup de blessures et pour moi là où il est bon Pochettino c’est qu’il travaille bien physiquement. Il a mis Verratti un peu plus haut parce que c’est une culture un peu argentine qu’au numéro 10, on lui donne la liberté.“