Ce soir à 21 heures (la chaîne Téléfoot), le PSG jouera son premier match de l’année, avec son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, face à l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 18ème journée de Ligue 1. Pour ce match, le coach argentin de 48 ans devra composer sans de nombreux joueurs (9 absences). Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué cette première rencontre de l’ère Pochettino.

“Paris n’a pas d’avance (au classement) comme habituellement. Paris est même un peu en retard avec un point (sur le leader lillois, ndlr). Alors il reste 21 matches donc pas de quoi paniquer. Mais tout de même, il va falloir conjuguer beaucoup de choses ce soir avec de nombreuses absences. C’est un match qui est placé sous le signe du ‘neuf’. Un entraîneur tout neuf. Neuf matches d’ici la rencontre face au Barça (match aller le 16 février) et neuf absents importants ce soir, à commencer par Neymar”, a souligné Stéphane Bitton sur les ondes. “Pochettino est venu à Paris pour gagner la Ligue des champions, pas forcement pour gagner son premier match à Saint-Etienne. Il ne faudra pas le juger même si tous les supporters espèrent qu’il commence par une victoire, qui remettrait Paris dans le bon sens en Ligue 1.”

Dans sa chronique, Stéphane Bitton a également évoqué le potentiel positionnement de Marco Verratti dans un rôle de numéro 10. “On sait que Verratti est plutôt un récupérateur, qui a un toucher de balle exceptionnel. On sait qu’avec ou sans lui, ce n’est pas la même chose. Mais l’idée de Pochettino, qui était aussi celle d’Unaï Emery (coach au PSG de 2016 à 2018), ce serait de faire monter d’un cran Verratti dans le rôle d’un vrai 10, un organisateur, celui qui voit le jeu et qui est capable de mettre ses coéquipiers dans la meilleure position pour marquer. A-t-il les épaules pour ce rôle ? Techniquement, il a les épaules. Est-ce qu’il a le physique et la capacité à tenir toute la saison ? Peut-être un peu moins de Macumba Club et un peu plus d’entraînement et ça devrait le faire.”