L’ECA, la LdC, Kylian Mbappé … Nasser Al-Khelaïfi s’exprime

Cette semaine, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a revêtu son costume de président de l’ECA afin d’assister à une réunion de cette association des clubs européens en Pologne, à Varsovie. L’occasion pour le Qatari d’accorder un entretien à un média local.

Cette première réunion du conseil d’administration de l’ECA à Varsovie

« Nous voulons être encore plus ouverts. Partagez notre vision avec les fédérations et les clubs. Le football n’est pas réservé à un petit groupe d’élite. Nous représentons tout le monde en Europe. Depuis le nouveau mandat, nous avons élargi nos activités. Nous voulons impliquer les petits clubs pour faire entendre leur voix et résoudre également leurs problèmes. Nous avons démarré nos opérations avec 74 clubs. Nous comptons désormais cinq cents membres. Nous sommes désormais confrontés à la prochaine étape. Nous comptons descendre encore plus bas dans la hiérarchie« .

L’importance que prend l’ECA

« Autrefois, la FIFA, l’UEFA, les fédérations et tout le reste étaient considérés comme les organisations les plus importantes du football. Personne n’a pensé aux clubs, et en fait ce sont les plus importants. Rien ne devrait arriver sans les clubs. Rien ne doit être réglementé. Si les clubs se portent bien, le football se porte bien. ECA n’existe que depuis quinze ans. Auparavant, personne ne nous permettait de venir à la table. Nous avons fait ce qu’on nous a dit. À quelles compétitions nous jouons et comment circule l’argent que nous générons. Les clubs n’avaient rien à dire. Cela a changé. Nous avons commencé avec des équipes d’élite, mais aujourd’hui, les plus petites ont aussi leur mot à dire. La Super League a accéléré beaucoup de choses« .

Une guerre contre le FC Barcelone et le Real Madrid ?

« Ces clubs eux-mêmes savent que je ne mentionne jamais leurs noms, même au sein du conseil d’administration dans un cadre plus privé. Je leur dis et leur conseille toujours qu’ils peuvent revenir à l’ECA à tout moment. Rejoignez la famille. Ils sont les bienvenus. La Juventus s’est déjà retirée du projet de Super League. Ils devraient faire de même. Ils n’ont pas d’autre choix. Je ne suis pas contre le FC Barcelone ou le Real Madrid. Je ne vais exclure personne. Je suis contre les conflits et les combats. J’ai rencontré Joan Laporta (président du FC Barcelone ; NDLR) et je lui ai dit la même chose. S’ils veulent se battre, ils se battent eux-mêmes. Nous ne perdrons plus de temps là-dessus. Nous avons nos propres choses à faire. Nous voulons nous développer, et la Super League est une blague aujourd’hui. Elle était morte avant d’être annoncée« .

Le changement de format de la Ligue des Champions

« Nous travaillons là-dessus depuis des années. Le football a besoin de changements. C’est l’un des projets que nous souhaitons développer et transformer le football en un football moderne. Encore plus de participants et encore plus de matchs. Ce sera quelque chose d’excitant. Vous verrez« .

La Ligue des Champions aux Etats-Unis, en Asie ou ailleurs …

« C’est une chose à laquelle l’UEFA devrait prêter attention. Actuellement, la réglementation et la loi ne nous permettent pas de le faire. L’UEFA est ouverte aux négociations. Nous devons y réfléchir. Pourquoi pas? Je crois que l’Europe est en sécurité à cet égard« .

Robert Lewandowski était-il sur le point de rejoindre le PSG ?

« J’ai pour politique de ne pas parler des joueurs qui ne sont pas au PSG et des transferts qui vont avoir lieu ou qui étaient censés avoir lieu. Mais ce n’est un secret pour personne : Robert est un attaquant phénoménal. Tous les clubs du monde l’ont regardé et ont pensé à le signer à un moment donné. Mais Robert est à Barcelone aujourd’hui et je respecte cela. Vous devriez être fier de lui. Il n’y avait pas beaucoup de tireurs d’élite comme celui-là qui marquaient des buts dans presque tous les matches. Machine à marquer des buts. Et un gars formidable. Nous nous sommes rencontrés et je ne peux que dire du bien de lui« .

Un autre joueur polonais a joué au PSG : Grzegorz Krychowiak …

« Je me souviens de lui comme d’un grand professionnel, sur et en dehors du terrain. Un compétiteur coriace, un vrai combattant. Homme de famille, grand caractère, forte personnalité. J’ai beaucoup de respect pour lui même s’il n’a pas joué autant au PSG qu’il le souhaitait probablement. Cent matches pour l’équipe nationale, c’est un excellent résultat. Grzegorz a été fantastique pour l’équipe et pour les clubs pour lesquels il a joué. Je lui souhaite tout le meilleur dans son nouveau voyage« .

Le contrat de Kylian Mbappé arrive à son terme, une chance pour qu’il continue au PSG ?

« Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Il adore ce club. C’est un joueur fantastique. C’est le meilleur au monde. Nous sommes heureux de l’avoir et nous l’aurons !« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur le site du média polonais Meczyki : ici.