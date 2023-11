La Coupe du Monde U17 se poursuit en Indonésie et l’Equipe de France continue son parcours. Après avoir dominé le groupe E avec trois victoires en autant de matchs, les Bleuets se hissent aujourd’hui en quart de finale.

Ce mercredi 22 novembre, l’Equipe de France U17 a disputé son huitième de finale de Coupe du Monde de sa catégorie face au Sénégal. Les joueurs de Jean-Luc Vanuchi ne sont pas parvenu à faire la différence au cours des 90 minutes et ont donc disputé une séance de tirs aux but face aux Lionceaux de la Teranga. Une séance à laquelle Yoram Zague, titi du PSG, a participé. En effet, le latéral droit formé chez les Rouge & Bleu est entré en jeu à la 66e minute de jeu à la place du jeune caennais, Tidiam Gomis. L’occasion pour le capitaine du groupe de Zoumana Camara de grappiller du temps de jeu, lui qui occupe un rôle de remplaçant à l’occasion de cette Coupe du Monde U17, mais aussi d’inscrire son tir au but.

S’ils sont venu à bout de l’Angleterre, les U17 ouzbeks feront donc face à l’Equipe de France en quart de finale le samedi 25 novembre prochain à 9h30. La rencontre sera diffusée sur les antennes de nos confrères de La Chaîne L’Equipe.