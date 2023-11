Dans la recherche de la future pépite mondiale, le PSG continue ses recherches et fonce sur William Estevao, le « Messi Brésilien » de Palmeiras.

Après les deux échecs Endrick et Vitor Roque, tous deux en direction du Real Madrid et du FC Barcelone, les dirigeants parisiens n’ont pas dit leur dernier mot sur le marché brésilien. La prochaine cible st déjà trouvée, et il s’agit de William Estevao, la nouvelle grande promesse brésilienne. L’attaquant de 16 ans qui occupe le poste d’ailier au SE Palmeiras s’est vite fait remarquer par sa facilité technique, jusqu’à se faire surnommer le « Messi Brésilien » au Brésil. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi avait déjà tenté sa chance pour recruter la pépite il y a quelques mois, avant de se faire recaler par les dirigeants parisiens.

C’est 60 millions d’euros minimum

Aujourd’hui, le média espagnol Relevo a révélé que le PSG revenait à l’attaque. Les dirigeants du club de la capitale auraient renoué contact avec le SE Palmeiras avec une nouvelle offre. Le club brésilien attendrait au moins 60 millions d’euros pour libérer sa pépite. À l’instar d’Enrick avant lui, William Estevao dispose d’une clause libératoire à cette hauteur, qui devra être réglée avant de penser à l’Europe. Le PSG est prévenu, il faudra signer un gros chèque pour pouvoir se procurer le joueur promis à un grand avenir.