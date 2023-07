Cet été, le PSG a recruté Lee Kang-In. Ce dernier a été convoqué pour les Jeux asiatiques. La compétition n’étant pas dans les dates FIFA, le club de la capitale peut s’opposer à sa participation. Il est actuellement en réflexion à ce sujet.

Le PSG a été très actif depuis le début du mercato. Il a recruté six joueurs et serait sur le point de s’offrir une septième recrue en la personne de Xavi Simons. Dans ses six renforts, le club de la capitale a recruté le prometteur milieu offensif sud-coréen de Majorque, Lee Kang-in. Vendredi, le sélectionneur de la Corée du Sud, Hwang Sun-hong, a dévoilé sa liste pour les Jeux asiatiques, dont la Corée est double tenante du titre (2014 et 2018). Le numéro 19 du PSG figure dans cette dernière. Mais cette compétition n’est pas prise en compte par les dates FIFA. Les clubs ont donc le droit de refuser d’envoyer leur joueur. L’édition 2023 se déroulera en Chine du 23 septembre au 8 octobre.

« Kang-in a vraiment envie de joueur pour le pays »

Le PSG n’aurait pas encore donné son aval pour que son joueur participe à la compétition mais le sélectionneur sud-coréen se dirait optimiste par rapport aux négociations en cours, soulignant que «Kang-in a vraiment envie de joueur pour le pays», explique l’agence de presse Yonhap. Lee Kang-In fait partie des quatre joueurs évoluant en Europe dans la liste d’Hwang Sun-hong. Un point qui pourrait inciter le PSG à le laisser participer, en gagnant la compétition les joueurs pourraient voir son service militaire obligatoire de 18 mois avant leur 30 ans être drastiquement réduit. Lee Kang-in devrait aussi manquer quelques matches avec les Rouge & Bleu en janvier vu qu’il sera certainement convoqué pour la Coupe d’Asie des nations du 12 janvier 2024 au 10 février 2024.