Ce dimanche, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Havre en infériorité numérique (0-2). Une victoire importante pour prendre une belle avance en tête du championnat.

Le PSG avait une belle opportunité à saisir après la défaite de l’OGC Nice face au FC Nantes (1-0). Avec la possibilité de prendre quatre points en tête du classement, les Rouge & Bleu se devaient de s’imposer sur la pelouse du Havre. Pourtant, les Parisiens ont rapidement été réduits à dix suite à l’expulsion de Gigio Donnarumma. Mais avec une belle solidarité, les joueurs de Luis Enrique se sont imposés (0-2) et ont réussi leur mission.

« Ça va nous faire grandir »

Après la rencontre, Lee Kang-In est revenu sur cette victoire, au micro de Prime Video. « Oui bien sûr, ça a été un match difficile pour nous, mais on a fait un match solide notamment en défense et avec notre gardien Arnau Tenas on n’a pas concédé de but. Avec les occasions qu’on a pu s’offrir, on a pu marquer les buts qu’il faut.C’est un grand travail de l’équipe, ça va nous faire grandir. On est contents. »