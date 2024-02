Après l’élimination de la Corée du Sud en Coupe d’Asie, Lee Kang-In est déjà de retour à Paris et a même assisté à la qualification du PSG ce mercredi en Coupe de France.

Luis Enrique commence à retrouver un effectif presque au complet. Si Presnel Kimpembe et Milan Skriniar seront encore absents pour plusieurs semaines, le retour à la compétition de Nuno Mendes se rapproche à grand pas. À cela s’ajoute le retour d’Achraf Hakimi dans le groupe, après avoir participé à la CAN avec le Maroc. Le latéral droit a même disputé l’intégralité du match face au Stade Brestois ce mercredi avec seulement un entraînement dans les jambes. Et un autre jour concerné par une compétition internationale cet hiver va prochainement faire son retour : Lee Kang-In. Eliminé en demi-finales de la Coupe d’Asie ce mardi, le milieu offensif est déjà de retour à Paris.

Un retour à la compétition ce samedi pour Lee Kang-In ?

En effet, selon les informations du Parisien, le Sud-Coréen était même présent au Parc des Princes ce mercredi, au lendemain de la défaite de la Corée du Sud face à la Jordanie (0-2) au Qatar. L’ancien de Majorque a assisté la victoire de sa formation face au Stade Brestois (3-1) en huitièmes de finale de Coupe de France. Reste désormais à savoir quand le numéro 19 parisien réintègrera l’entraînement et le groupe du PSG. « Cela pourrait être dès samedi, avec la réception de Lille à 21 heures en championnat. Ou alors, histoire de lui laisser un peu plus de temps pour souffler, mercredi en Ligue des champions face à la Real Sociedad », rapporte le quotidien francilien. Surtout que le joueur de 22 ans n’est pas en manque de rythme après avoir participé à toutes les rencontres de la Corée du Sud en Coupe d’Asie. Pour rappel, le dernier match de Lee Kang-In avec le PSG remonte au Trophée des Champions face à Toulouse (2-0) le 3 janvier dernier. Un retour qui fera du bien à Luis Enrique dans ce calendrier effréné qui attend le club parisien en ce mois de février.