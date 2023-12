Lee Kang-In in, Hakimi out pour le Trophée des Champions ?

Le PSG jouera son premier match de 2024 contre Toulouse lors du Trophée des Champions. Pour cette rencontre, il devrait pouvoir compter sur Lee Kang-In. Pour Hakimi, c’est moins sûr.

Les joueurs du PSG ont fait leur retour au centre d’entraînement de Poissy hier après-midi pour entamer la préparation de la deuxième partie de saison 2023-2024. Le club de la capitale entamera cette dernière avec le Trophée des Champions, au Parc des Princes, contre Toulouse, le 3 janvier prochain (20h45, Prime Video). Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et possiblement Keylor Navas, absents de longue date. Deux autres joueurs auraient pu être absents pour cette première rencontre de 2024, Achraf Hakimi et Lee Kang-In.

Pour Lee Kang-in, c’est oui

En effet, les deux joueurs du PSG ont été sélectionnés par leurs sélectionneurs pour la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe d’Asie. Les deux compétitions commencent les 12 et 13 janvier. Les joueurs sont attendus dans leurs sélections le 2 janvier, au Maroc pour le latéral droit, et à Abou Dabi pour le milieu. Mais le PSG a multiplié les discussions avec les deux fédérations afin de pouvoir compter sur les deux joueurs pour le Trophée des Champions contre Toulouse. « À ce jour, la présence du milieu de terrain sud-coréen dans le groupe parisien est d’ores et déjà assurée. Il a fait part à sa fédération de son envie de disputer la rencontre face à Toulouse. » Lee Kang-in prendra un avion à l’issue de la rencontre contre le TFC pour rejoindre Abou Dabi, où les Sud-Coréens préparent la Coupe d’Asie qui se déroulera au Qatar.

A voir aussi : Damien Comolli (président du TFC) fait le point sur l’organisation du Trophée des Champions

Plus incertain pour Achraf Hakimi

Pour Achraf Hakimi, cela s’annonce un peu plus compliqué. Le PSG fait le nécessaire pour pouvoir compter sur son arrière droit lors du Trophée des Champions. À date, l’ancien du Borussia Dortmund devrait bien pouvoir participer à cette rencontre contre Toulouse avant de rejoindre le Complexe Mohammed VI de Maâmora le 4 janvier pour le stage préparatoire à la Coupe d’Afrique des nations, lance le Parisien. « Mais le sélectionneur Walid Regragui a répété depuis l’annonce de sa liste qu’il comptait s’appuyer sur l’intégralité de son groupe dès le 2 janvier pour se donner le plus de chances possibles de ramener la deuxième CAN de l’histoire aux Lions de l’Atlas. » Contacté par le quotidien francilien, le PSG a expliqué n’avoir aucune certitude sur la présence d’Hakimi au Trophée des Champions. Il continue à échanger avec la fédération marocaine. « Il n’y a toujours rien de fait à 100 %, confiait ce samedi un connaisseur du dossier qui devrait se décanter très rapidement« , conclut Le Parisien.