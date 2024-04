Ce mercredi soir, le PSG s’est largement imposé contre Lorient en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (1-4). Titulaire, Lee Kang-in attend avec impatience le résultat de Monaco pour l’officialisation du titre de champion de France.

Pour le compte de la rencontre en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Moustoir pour y défier le FC Lorient. Dans un match durant lequel Luis Enrique avait décidé de faire neuf changements par rapport à l’équipe alignée contre Lyon dimanche soir, les Parisiens se sont largement imposés grâce à des doublés d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé (1-4). Le numéro 7 du PSG offrant même une passe décisive après un magnifique enchaînement sur le côté gauche de la défense lorientaise. Titulaire au milieu de terrain, Lee Kang-in n’a pas réalisé son meilleur match de la saison. Mais l’international sud-coréen a préféré retenir la victoire, avant de possiblement fêter le titre de champion de France.

« C’est vrai que ce sera important pour nous, mais… »

« Avant le match, on voulait vraiment repartir avec la victoire. On est content d’avoir obtenu les trois points ce soir. On va maintenant penser au prochain match. Comment on va voir le match de Monaco ? On sera dans l’avion. Maintenant, ça va être difficile de connaître le résultat dans l’avion, on va devoir attendre l’atterrissage pour savoir. On est déjà concentré sur le prochain match et sur le fait de prendre encore trois points, lance le numéro 19 du PSG au micro de notre partenaire Free Ligue 1. Le prochain match en Ligue des champions ? Chaque joueur pense match après match. C’est vrai que ce sera important pour nous, mais nous sommes concentrés sur le prochain match contre Le Havre. »