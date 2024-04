Lee Kang-in est arrivé au PSG l’été dernier contre 22 millions d’euros en provenance de Majorque. L’international sud-coréen (22 ans) est un joueur de la rotation de Luis Enrique mais n’a pas encore réussi à devenir un titulaire indiscutable du onze du coach du PSG. Toutes compétitions confondues, il a participé à 30 matches (21 titularisations, 1794 minutes) pour quatre buts et trois passes décisives. Pour PSG TV, Lee Kang-in a évoqué son amour pour le football.

« J’ai toujours adoré le football. Je m’amusais beaucoup au football avec les copains. Même sans eux, d’ailleurs. Je pouvais m’amuser seul au football. Je pense que cet engouement pour le football m’a finalement permis de devenir un meilleur joueur jour après jour. J’étais très compétitif quand j’étais jeune. Je voulais gagner, être le meilleur. Comme aujourd’hui, je tiens toujours à prouver que je peux être le meilleur. »

« Depuis tout petit, j’ai suivi les matches du PSG«

Le numéro 19 du PSG a également évoqué la ville de Paris. « Tout le monde connaît Paris. C’est l’une des meilleures villes au monde. Probablement la plus célèbre. Son club aussi est formidable. Depuis tout petit, j’ai suivi les matches du PSG, c’est incroyable d’être ici. Le voyage en Corée du Sud avec le PSG ? C’était vraiment spécial pour moi, car c’était la première fois que je portais les couleurs de mon club en Corée du Sud. J’ai joué à Valence, à Majorque, mais je n’avais encore jamais joué avec mes coéquipiers en Corée du Sud. C’était incroyable, une très bonne ambiance. Aujourd’hui, en Corée du Sud, il y a beaucoup d’amateurs de football, on s’intéresse aux joueurs. » Lee Kang-in a aussi évoqué les supporters du PSG, et l’ambiance qu’ils mettent au Parc des Princes. « J’avoue que j’ai été surpris par leur soutien à l’équipe. À partir de l’entraînement, on sent leur passion. Ils te soutiennent, t’encouragent. Ça motive les joueurs, c’est sensationnel. »