L’Eintracht Francfort ne souhaite nullement brader Randal Kolo Muani cet été, bien au contraire. Ce qui rend d’autant plus difficile la tâche du PSG, forcément.

Si le PSG a quasiment bouclé son mercato avec l’arrivée de dix recrues, Luis Campos espère encore bien réaliser quelques coups. Avec le départ de Neymar Jr, les caisses rouge et bleu se sont remplies. D’où l’accélération observée ces derniers jours en ce qui concerne la piste menant à Randal Kolo Muani. Une première offre de 65 millions d’euros aurait ainsi été envoyée. Sans réussite toutefois.

🚨 Francfort demande près de 100M€ (bonus compris) pour Randal Kolo Muani.

Les négociations se poursuivent et le joueur se voit jouer au PSG cette saison ⏳🇫🇷



100 millions d’euros ou rien ?

Une seconde, estimée à 70 millions d’euros, serait d’ailleurs sur le point d’être formulée. Or, comme nous l’apprend Relevo ce mercredi soir, l’Eintracht Francfort devrait repousser ce nouvel assaut. Et la raison est somme toute assez simple : les Allemands souhaiteraient encore et toujours récupérer 100 millions d’euros, bonus compris, pour lâcher leur artilleur. Rien de nouveau sous le soleil pour le reste : Randal Kolo Muani, qui se verrait déjà en Rouge et Bleu en 2023-2024, attend patiemment avec la ferme intention de rallier le club de la capitale. Un feuilleton au long cours qui devrait donc, selon toutes vraisemblances, se prolonger jusqu’à la clôture du mercato…